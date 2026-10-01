ललितपुर में नकली खाद की फैक्ट्री का भंडाफोड़, इफको के नाम पर हो रही थी पैकिंग; 217 बोरियां बरामद

जागरण संवाददाता, ललितपुर। रबी सीजन शुरू होने के साथ ही नकली खाद खपाने की तैयारी का मामला सामने आया है। जिला कृषि अधिकारी रंजीत कुमार चौरसिया के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने बुधवार दोपहर शहर से सटे ग्राम पनारी में एक मकान पर छापा मारकर इफको नाम की नकली खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी।

मौके से 217 बोरी खाद के साथ बड़ी मात्रा में खाली बोरियां और पैकिंग का सामान बरामद हुआ। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। सूचना पर टीम पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने गली स्थित मकान पहुंची। यहां चार लोग मिले, जबकि पूछताछ के दौरान दो लोग मौके से फरार हो गए।