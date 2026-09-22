ललितपुर में 15 साल पुराने चेक बाउंस मामले में फैसला, आरोपी को 1 साल की सजा और 4 लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, ललितपुर। 15 साल पुराने चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर गुप्ता ने अभियुक्त नीरज कुमार को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर चेक की राशि का दोगुना यानी चार लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़ित परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया गया है।

अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी के अधिवक्ता प्रकाश नारायण देवलिया ने बताया कि मामला सिविल लाइंस निवासी सहायक अध्यापक दिनेश कुमार चौरसिया से जुड़ा है। परिवाद के अनुसार, गांधी नगर निवासी नीरज कुमार ने मोबाइल दुकान के कारोबार के लिए दो मई 2011 को दिनेश कुमार से दो लाख रुपये नकद उधार लिए थे।

रकम लौटाने के लिए उसने पंजाब नेशनल बैंक के एक-एक लाख रुपये के दो चेक जारी किए। परिवादी ने दोनों चेक अपने इलाहाबाद बैंक खाते में जमा किए, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक अनादरित हो गए।