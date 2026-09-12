रास्ते में पड़े मिले 5 लाख रुपए मालिक को लौटाए, ललितपुर में 12वीं के छात्र की ईमानदारी ने जीता दिल

जागरण संवाददाता, ललितपुर। जखौरा डाकघर में रुपये जमा करने जा रहे रमाशंकर चौबे के रास्ते में गुरुवार दोपहर करीब पांच लाख रुपये गिर गए।

रुपये गायब होने की जानकारी होने पर उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चल सका। इसके बाद उन्होंने जखौरा थाने में मामले की सूचना दी। इसी दौरान 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य कुमार को रास्ते में रुपये पड़े मिले।