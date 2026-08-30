ललितपुर: एंबुलेंस न मिलने पर पति व्हीलचेयर पर ले गया पत्नी का शव, कॉलेज प्रशासन ने बनाई जांच टीम, 3 दिन में देगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, ललितपुर। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में महिला की मौत के बाद शव घर ले जाने के लिए एंबुलेंस या वाहन न मिलने पर पति के व्हीलचेयर को साइकिल से बांधकर पत्नी का शव ले जाने के मामले में अस्पताल प्रशासन ने जांच टीम गठित की है।

दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ.गजेंद्र सिंह ने शनिवार को तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर तीन दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। पत्नी को लेकर आया था मेडिकल कॉलेज गदयाना निवासी राजू सेन अपनी 35 वर्षीय पत्नी रश्मि को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया था। चिकित्सकों ने जांच के बाद रश्मि को मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि पत्नी की मौत के बाद राजू ने शव घर ले जाने के लिए एंबुलेंस या अन्य वाहन उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली।