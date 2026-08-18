लखीमपुर में शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी; नेपाल सीमा पर रोके गए बड़े वाहन

संवादसूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। पहाड़ों पर हो रही वर्षा से बनबसा बैराज से शारदा नदी में पानी का डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ा है। जिससे नदी का जलस्तर भी ऊपर पहुंचने लगा है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे हैं पर देर रात में पानी बढ़ने की आशंका है। उधर नेपाल में महाकाली नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उस पर बने शारदा बैराज से बड़े वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है।

शारदा नदी का जलस्तर सोमवार को दिन में 154.400 नोट किया गया है। यह खतरे के निशान 154.590 से 19 सेमी कम है। बनबसा बैराज से रिलीज किए जा रहे 99 हजार क्यूसिक पानी के देर रात में यहां पहुंचने की उम्मीद है तब नदी का जलस्तर बढ़ सकता है।इस संबंध में नदी के किनारे बसे गांव आजाद नगर, बर्बद नगर, श्रीनगर, नगला, कुंवरपुर कलां के ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है।

गौरीफंटा : नेपाल की महाकाली नदी में पानी बढ़ जाने से उस पर बने शारदा बैराज पर बड़े वाहनों का आवागमन आज सुबह से बंद कर दिया गया है। गडडा चौकी पुलिस के उपनिरीक्षक जीवन गुरुंग के अनुसार सोमवार सुबह महाकाली नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण चार पहिया छोटे, बडे़ सभी वाहनों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई हैं।