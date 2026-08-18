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लखीमपुर में शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी; नेपाल सीमा पर रोके गए बड़े वाहन

By Harish Chand Srivastava Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:15 AM (IST)

लखीमपुर में पहाड़ों पर हुई वर्षा के कारण शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और यह खतरे के निशान से मात्र 19 सेमी नीचे है। नेपाल में महाकाली नदी का जलस्तर ...और पढ़ें

शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर।

शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर।

HighLights

  1. शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब।

  2. बनबसा बैराज से पानी बढ़ने की आशंका, ग्रामीण सतर्क।

  3. नेपाल में महाकाली नदी पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद।

संवादसूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। पहाड़ों पर हो रही वर्षा से बनबसा बैराज से शारदा नदी में पानी का डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ा है। जिससे नदी का जलस्तर भी ऊपर पहुंचने लगा है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे हैं पर देर रात में पानी बढ़ने की आशंका है। उधर नेपाल में महाकाली नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उस पर बने शारदा बैराज से बड़े वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है।

शारदा नदी का जलस्तर सोमवार को दिन में 154.400 नोट किया गया है। यह खतरे के निशान 154.590 से 19 सेमी कम है। बनबसा बैराज से रिलीज किए जा रहे 99 हजार क्यूसिक पानी के देर रात में यहां पहुंचने की उम्मीद है तब नदी का जलस्तर बढ़ सकता है।इस संबंध में नदी के किनारे बसे गांव आजाद नगर, बर्बद नगर, श्रीनगर, नगला, कुंवरपुर कलां के ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है।

गौरीफंटा : नेपाल की महाकाली नदी में पानी बढ़ जाने से उस पर बने शारदा बैराज पर बड़े वाहनों का आवागमन आज सुबह से बंद कर दिया गया है। गडडा चौकी पुलिस के उपनिरीक्षक जीवन गुरुंग के अनुसार सोमवार सुबह महाकाली नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण चार पहिया छोटे, बडे़ सभी वाहनों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई हैं।

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार कई दिनों से बैतडी़, कंचनपुर, कैलाली, बर्दिया आदि जगहों पर हुई अत्यधिक बर्षाके कारण महाकाली नदी व कंचनपुर की छोटी नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया हैं। क्षेत्रीय ग्रामीणों को सतर्कता बरतनें का आग्रह किया गया हैं।

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