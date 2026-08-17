लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई एंबुलेंस कर्मी की मौत

संवादसूत्र, लखीमपुर खीरी। मेडईपुरवा निवासी एंबुलेंस कर्मी 30 वर्षीय अनुज दीक्षित की शनिवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा खुटार-मैलानी मार्ग पर हुआ, जब वे ड्यूटी से घर लौट रहे थे। अनुज की बाइक को रात करीब पौने 11 बजे खुटार और मैलानी के बीच किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि अनुज गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।



रविवार शाम करीब 5 बजे अनुज का शव गांव मेडईपुरवा पहुंचा, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। अनुज के आकस्मिक निधन से 108 सेवा से जुड़े उनके साथियों और क्षेत्रवासियों में गहरा शोक व्याप्त है।