भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी का नया पैंतरा, नूडल्स बॉक्स में छिपाकर लाई जा रही चरस

संवादसूत्र, गौरीफंटा (लखीमपुर खीरी)। भारत-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक नेपाली महिला को 982 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। चरस को नूडल्स के बाक्स के अंदर पांच पाउचों में छिपाकर नेपाल से भारत लाया जा रहा था।

गौरीफंटा कोतवाली पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम संयुक्त टीम बनगवां से मोहाना नदी घाट की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी स्थित वार्ड नंबर दो निवासी सुशीला शाह के पास से चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।