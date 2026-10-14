लखीमपुर खीरी के गन्ना किसान अचल मिश्रा को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, 15 अक्टूबर को राज्यपाल देंगी पुरस्कार

संवाद सूत्र, लखीमपुर। गन्ने की खेती में योगदान और कृषि के प्रति समर्पण के लिए जिले के प्रगतिशील किसान अचल मिश्रा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के 91वें स्थापना दिवस समारोह में 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें सम्मान प्रदान करेंगी।

जिले के किसान के इस उपलब्धि हासिल करने से कृषि जगत में उत्साह है। यह सम्मान गन्ना खेती के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों की मेहनत और योगदान को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाएगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में आयोजित होने वाले समारोह में गन्ना उद्योग, कृषि विकास और चीनी उत्पादन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के शर्करा उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। स्थापना दिवस समारोह के साथ सीपीसीबी 2.0 चार्टर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। इसमें गन्ना और चीनी उद्योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श होगा।

किसानों को मिलेगी प्रेरणा लखीमपुर खीरी गन्ना उत्पादन के प्रमुख जिलों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में किसानों की आजीविका गन्ने की खेती पर निर्भर है। ऐसे में जिले के किसान को प्रतिष्ठित संस्थान के मंच पर सम्मानित किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह उपलब्धि दूसरे किसानों को भी खेती में नई तकनीक अपनाने, उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है।

गन्ना खेती में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए उन्नत कृषि पद्धतियों, संतुलित उर्वरक उपयोग, रोग नियंत्रण और संसाधनों के उचित प्रबंधन की अहम भूमिका होती है। प्रगतिशील किसानों के प्रयासों को सम्मान मिलने से खेती में नवाचार और बेहतर उत्पादन की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलता है।