यूपी में 12387 मनरेगा जॉबकार्ड धारकों का कट सकता है नाम, इस बड़ी गलती की वजह से कार्रवाई की तैयारी में विभाग

संवाद सूत्र, लखीमपुर। मनरेगा के जाबकार्ड धारक श्रमिकों की ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया के बावजूद जिले में 12,387 श्रमिकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। जिले में कुल 2,76,215 सक्रिय जॉबकार्ड धारकों में से 2,63,828 की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। विभाग ने शेष श्रमिकों से जल्द ई-केवाईसी कराने को कहा है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर इन श्रमिकों के नाम पोर्टल से हटाए जाने की तैयारी है।

जाबकार्ड धारक श्रमिकों के सत्यापन के लिए करीब छह माह पहले आधार आधारित ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद जिले के सभी विकासखंडों में अभियान चलाकर श्रमिकों की ई-केवाईसी कराई गई। अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में शेष श्रमिक रोजगार के लिए महानगरों की ओर चले गए हैं। ऐसे में इनकी ई-केवाईसी नहीं हो सकी है। विभाग की ओर से लगातार इन श्रमिकों से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी कराने का प्रयास किया जा रहा है।