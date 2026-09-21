लखीमपुर में कुत्ते का खौफ, मासूम बच्चों और बुजुर्गों समेत 18 लोग घायल

संवादसूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। मझगई और आसपास के गांवों में पागल कुत्ते के हमले से रविवार को दिनभर लोग परेशान रहे। कुत्ते ने मासूम बच्चों और बुजुर्गों समेत करीब डेढ दर्जन लोगों को काटकर घायल कर दिया। आक्रामक कुत्ते के डर से लोगों में भगदड़ मच गई। देर रात ग्रामीणों ने कुत्ते घेरकर मार दिया। सभी घायलों को मझगई पीएचसी में एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं।

शनिवार को कोठिया गांव में कुत्ते ने छह वर्षीय आर्यन को काट लिया था। इसके बाद रविवार को कुत्ता मझगईं कस्बे में पहुंच गया और राह चलते लोगों को काटने लगा। कुत्ते ने दो वर्षीय तैमूर, तीन वर्षीय सौम्या, 10 वर्षीय अलफेज, 18 वर्षीय दानिश अली, 60 वर्षीय चुन्ना और कल्लू शाह को काट लिया। इसके अलावा उसने कई और लोगों को काटा है। कुत्ते से परेशान लोगों ने रात में उसे घेर लिया और मार दिया।