लखीमपुर में गोबर के उत्पादों से महिलाओं को मिला घर बैठे रोजगार, चौधरी दंपति की पहल से सशक्त हो रही नारी शक्ति

संवादसूत्र, बिलहरी (लखीमपुर)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नारी शक्ति को सशक्त और स्वलंबी बनाने की समूह योजना कारगर साबित हो रही है। चौधरी प्राकृतिक फॉर्म में संदीप चौधरी व उनकी पत्नी आरजू चौधरी दर्जनों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के चलते द्वार पे रोजी के तहत गोमिया (गोबर) से निर्मित उत्पाद बनाकर गांव व शहरों में बड़े पैमाने पर भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं।

हांलाकि वह लोग देवी देवताओं की मूर्ति, प्राकृतिक गोबर की धूप व धूपबत्ती, गोमद दीपक व अनेक प्रकार की पेंटिंग बना रहे हैं,और क्षेत्रीय महिलाओं को घर बैठे रोजगार उपलब्ध करा रहे है। चौधरी प्राकृतिक फॉर्म हैदराबाद थाना क्षेत्र का पुलिस सहायता केंद्र कठिना पुल पर बना है जो की निकट आवला जंगल जिला लखीमपुर खीरी में पड़ता है।