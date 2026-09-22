शिक्षिका चिल्लाती रही, हाथ पकड़कर घसीटता रहा आरोपी सऊद... लखीमपुर हत्याकांड का CCTV वीडियो आया सामने

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। चिल्ड्रंस एकेडमी में कंप्यूटर शिक्षिका निशात फातिमा की हत्या के एक दिन बाद सामने आई सीसी कैमरे की फुटेज ने वारदात से पहले सऊद की बर्बरता का खौफनाक चेहरा सामने ला दिया है।

फुटेज में सऊद शिक्षिका का हाथ पकड़कर उसे जबरन घसीटते हुए पहली मंजिल की ओर ले जाता दिखाई दे रहा है। आसपास छोटे-छोटे बच्चे और स्कूल के लोग मौजूद थे। इसके बावजूद किसी ने उसे रोकने या तत्काल पुलिस को सूचना देने की कोशिश क्यों नहीं की, यह सवाल अब गंभीरता से उठ रहा है।

फुटेज में सऊद जिस तरह निशात को अपने साथ ले जाता दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि वह सामान्य तरीके से मिलने नहीं आया था। घटनाक्रम के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और कुछ समय से रिश्ते में खटास चल रही थी। बताया जा रहा है कि ब्रेकअप की स्थिति सऊद को मंजूर नहीं थी।

यह भी बताया जा रहा है कि निशात के स्वजन सऊद के घर रिश्ते की बात लेकर गए थे, लेकिन वहां से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद निशात ने सऊद से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ने की बात सामने आ रही है। हालांकि वारदात के पीछे की वास्तविक वजह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।