लखीमपुर में गन्ना पेराई से पहले क्रेशर उद्योग पर संकट, कोल्हुओं पर किसानों की नजर

संवादसूत्र, निघासन (लखीमपुर)। गन्ना पेराई का सीजन शुरू होने से पहले ही क्रेशर उद्योग पर संकट मंडरा रहा है। क्रेशर बंद रहने की आशंका के बीच किसान गन्ना बेचने को लेकर चिंतित हैं। कोल्हुओं पर खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन वहां बिक्री के लिए किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। संचालकों की मांगें लंबित हैं और आनलाइन भुगतान की व्यवस्था के चलते क्रेशर शुरू करने में दिक्कतें आ रही हैं।

किसानों का कहना है कि क्रेशर बंद होने से कोल्हू संचालकों को फायदा हो सकता है, जबकि उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान रणधीर सिंह के मुताबिक, सरकार ने गन्ने का भाव 400 रुपये तय किया है, लेकिन कोल्हुओं पर किसानों को कम दाम में गन्ना बेचना पड़ रहा है। क्रेशर में सरकारी भाव से कम कीमत मिलने के बावजूद नकद भुगतान से किसानों के जरूरी काम हो जाते हैं। आनलाइन भुगतान में रकम मिलने में दो से तीन दिन लगते हैं।