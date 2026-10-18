LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में लखीमपुर की दो सगी बहनों ने लहराया परचम, मनमीत ने प्रदेश में हासिल की 20वीं रैंक

संवाद सूत्र, लखीमपुर। मेहनत का जुनून और लक्ष्य पाने का संकल्प हो तो सफलता कदम चूमती है। पचतौर गांव की दो बहनों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की गृह विज्ञान मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल कर इसे साबित कर दिया।

मनमीत कौर ने प्रदेश में 20वीं रैंक हासिल कर परिवार के साथ क्षेत्र का मान बढ़ाया, वहीं बहन गुरप्रीत कौर ने भी कामयाबी का परचम लहराया। दोनों बहनों के पिता निर्मल सिंह दशमेश खालसा इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। दोनों ने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। गुरप्रीत कौर की यह पांचवीं सरकारी नौकरी है, जो उनकी प्रतिभा और निरंतर प्रयासों की कहानी बयां करती है।