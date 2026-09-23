स्कूलों में अब पैनिक बटन और CCTV लगाना अनिवार्य, बिना OTP के नहीं मिलेगी एंट्री; 16 बिंदुओं पर होगा सिक्योरिटी ऑडिट

संवादसूत्र, लखीमपुर। चिल्ड्रेंस एकेडमी में हुई डबल मर्डर की घटना के बाद विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को डीएम और एसपी ने जिलेभर के विद्यालय प्रबंधकों संग बैठक कर स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर एक मुख्य गेट से प्रवेश, हर आगंतुक का सत्यापन और 16 बिंदुओं पर नियमित सुरक्षा आडिट कराने के निर्देश देकर पैनिक बटन, इमरजेंसी अलार्म से लेकर सीसी कैमरे सक्रिय रखने के निर्देश दिए।

डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि स्कूलों में बच्चों से लेकर स्टाफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्कूल में केवल मुख्य प्रवेश द्वार खुला रखें, विजिटर रजिस्टर पर आने वाले का नाम, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र सहित प्रवेश-निकास का समय अंकित करें। सत्यापन के लिए आई-कार्ड व ओटीपी व्यवस्था गेट पर ही करें।