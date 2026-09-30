लखीमपुर दोमुंहा सांप बरामदगी मामला: जांच में खुली पुलिस की पोल, SP ने 8 सिपाहियों को किया सस्पेंड  

संवादसूत्र, मैगलगंज (लखीमपुर)। दो मुंहा सांप बरामदगी के खुलासे के मामले में अनियमितता पाए जाने पर एसपी ने प्रभारी इंस्पेक्टर व एक एसआई सहित आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। सीओ मितौली जांच रिपोर्ट के बाद एएसपी पश्चिमी ने भी कोतवाली पहुंचकर मामले की पड़ताल कर एसपी को रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई की।

बता दें कि 25 सितंबर को थाना पुलिस ने रहजनिया अंडरपास के पास से दोमुंहा सांप बरामद करने का दावा करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद गिरफ्तार युवकों के घरवालों ने एसपी से मिलकर थाना पुलिस पर बेटों को झूठे मुकदमे में फंसाने, हिरासत में रखकर मारपीट करने और छोड़ने के बदले रुपये मांगने के आरोप लगाए थे।

इस पर एसपी ने सीओ मितौली यादवेंद्र यादव से जांच कराई। इसके बाद एएसपी पश्चिमी अमित कुमार राय ने भी कोतवाली पहुंचकर पुलिस कर्मियों आदि से पूछताछ की। घरवाले द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर एसपी ने इंस्पेक्टर व एक एसआई सहित आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।