लखीमपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिलाओं-बच्चों के लिए फीवर OPD शुरू, मिलेगी बेहतर इलाज की सुविधा

संवाद सूत्र, लखीमपुर। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर में सोमवार से बुखार की ओपीडी शुरु हो गई। इससे महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों को बुखार की दवा लेने के लिए 15 किलोमीटर दूर मोतीपुर स्थित जिला अस्पताल की दौड़ नहीं लगानी होगी। इलाज के साथ दवाएं और जांच की सुविधा भी महिला अस्पताल में मिलेगी। पहले दिन 10 से 15 बुखार पीड़ित महिलाओं का परीक्षण कर दवाएं दी गई।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. वाणी गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नवीन भवन में महिलाओं और बच्चों के लिए फीवर ओपीडी शुरू की गई है। यहां पर शहर व आसपास क्षेत्र की महिलाओं, 15 वर्ष तक के बच्चों को बुखार आने पर परामर्श, जांच और इलाज मिल सकेगा। इससे मरीजों का समय और पैसा दोनों बचेगा। महिला अस्पताल की पैथोलॉजी में बुखार पीड़ितों की जांच और औषधि वितरण काउंटर से दवाएं मिलेगीं। पहले दिन की ओपीडभ् में करीब 15 महिलाओं का परीक्षण कर दवाएं दी गईं।