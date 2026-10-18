लखीमपुर में केला बेचने जा रहे युवक को भैंस ने सींग मारकर पटका, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, खमरिया। मुराउनपुरवा के मजरा पकरिया निवासी 35 वर्षीय कमलेश कुमार पुत्र परिक्रमा शनिवार को ठेलिया लेकर केला बेचने खमरिया जा रहा था। सरैया गांव के निकट सड़क किनारे मौजूद भैंस ने उन्हें सींग मारकर पटक दिया, जिससे कमलेश गम्भीर रूप से चोटिल हो गया।