कुंभी चीनी मिल में देश का पहला बायोप्लास्टिक प्लांट चालू, गन्ने से बनेगी सड़ने वाली प्लास्टिक 

विकास शुक्ला, गोला गोकर्णनाथ (लखीमपुर)। कुंभी में करीब 3,080 करोड़ रुपये की लागत से बायोप्लास्टिक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। प्लांट करीब 135 एकड़ में बन रहा है।

इसके आसपास परिवहन, माल ढुलाई, निर्माण, रखरखाव और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबार को भी लाभ मिल सकता है। देश का इकलौता पीएलए प्लांट होने के कारण प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में कई दर्जन फैक्ट्रियां लगने का अनुमान है। कुंभी चीनी मिल में लग रहा यह प्लांट गन्ने, चीनी और शीरे से पर्यावरण-अनुकूल प्लास्टिक के दाने बनाएगा। उत्पादन में गन्ने का रस, शीरा और खोई कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होंगे। गन्ने की शर्करा के किण्वन से लैक्टिक एसिड बनेगा, जिसे लैक्टाइड और फिर बेल्जियम से लाए गए साइकिलाइजेशन रिएक्टर की मदद से पॉलीलैक्टिक एसिड (पीएलए) में बदला जाएगा।

शुरुआती दौर में रोजाना करीब 80 हजार टन उत्पादन का अनुमान है। इससे प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कांटे, कैरी बैग और बोतलें बनाई जा सकेंगी। अनुकूल परिस्थितियों में ये उत्पाद तीन से छह महीने में मिट्टी में गलकर खाद बन सकते हैं।