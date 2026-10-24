तेंदुए ने पति पर किया हमला तो हंसिया लेकर भिड़ी पत्नी, आठ मिनट तक चला संघर्ष, फिर दुम दबाकर भागा तेंदुआ

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। पति की जान बचाने की खातिर तेंदुए से भिड़ी महिला ने अदम्य साहस दिखाया। वह खुद को ही नहीं बल्कि अपने पति को भी मौत के मुंह से खींच लाई। पति कर हमला होने के बाद महिला हंसिया लेकर तेंदुए के सामने खड़ी हो गई और तेंदुए से करीब आठ मिनट तक भिड़ी रही।

इस मुठभेड़ में पति समेत महिला के शरीर में कई जगह गहरे जख्म हो गए। उधर महिला और तेंदुए के बीच संघर्ष की आहट सुनते ही ग्रामीण एकत्रित हो गए और लाठी डंडो से तेंदुए को खदेड़कर भगाया। गन्ने के खेत में छिपा था तेंदुआ ये घटना मझगईं वन रेंज के बल्लीपुर गांव के पास गुरुवार की शाम को गांव निवासी 50 वर्षीय किसान राजेंद्र अपनी पत्नी रामरती के साथ गांव के दक्षिण दिशा में स्थित खेत में धान की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान पास के गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने अचानक राजेंद्र पर हमला बोल दिया।

अचानक हुए हमले से राजेंद्र संभल ही नहीं पाए। पति को तेंदुए के चंगुल से बचाने के लिए रामरती आगे बढ़ीं तो तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया। देखते ही देखते खेत में चीख-पुकार मच गई। रामरती ने बताया कि करीब आठ मिनट तक तेंदुए से संघर्ष करते रहे। उनकी आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान लाठी-डंडे लेकर मौके की ओर दौड़े। किसानों ने एकजुट होकर शोर मचाया तो तेंदुआ दुम दबाकर गन्ने के खेत में भाग गया।

इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों में भय व्याप्त आबादी के पास खेत में काम कर रहे दंपती पर तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में गन्ने की फसल खड़ी होने के कारण तेंदुए की मौजूदगी से खतरा बढ़ गया है। लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है।