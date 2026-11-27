संवाद सूत्र, लखीमपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा पांच फरवरी से शुरू होंगी। इसके लिए डीआईओएस ने 143 परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से यूपी बोर्ड ने 140 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया है। इन केंद्रों पर दसवीं के 51979 और बारहवीं के 39919 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

डीआईओएस विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि बोर्ड परीक्षा को लेकर जिले के 143 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिनमें राजकीय- 17,अशासकीय-42 और वित्तविहीन 84 विद्यालय शामिल थे। प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों को लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्यों से आपत्तियां मांगी गई थीं।

कुल 61 आई आपत्तियों का निस्तारित कर केंद्रों की सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेजी थी। इस पर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 140 विद्यालयों को बोर्ड ने परीक्षा केंद्र बनाने की हरी झंडी दी है। डीआईओएस ने बताया कि प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों में से 12 केंद्र निरस्त कर अन्य प्रस्तावित नौ विद्यालयों को केंद्र निर्धारित किया है।