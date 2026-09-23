लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क के हाथियों का आतंक, दो किसानों को सूंड़ में लपेटकर पटका; हालत गंभीर

संवाद सूत्र, सिंगाही (लखीमपुर खीरी)। दुधवा नेशनल पार्क की बेलरायां वन रेंज से सटे खेतों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है। मंगलवार देर रात खेतों की रखवाली कर रहे दो किसानों पर आक्रोशित हाथियों के झुंड ने जानलेवा हमला कर दिया।

हाथियों ने दोनों किसानों को सूंड़ में लपेटकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने बमुश्किल हाथियों को खदेड़कर दोनों की जान बचाई। घायलों को आनन-फानन में सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संपूर्णानगर और बेलरायां वन रेंज के सीमावर्ती गांवों में पिछले कई दिनों से हाथियों का एक बड़ा झुंड डेरा डाले हुए है। यह झुंड रात के समय खेतों में घुसकर गन्ने और धान की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।