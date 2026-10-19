लखीमपुर में घरेलू विवाद में बेटे ने माता-पिता पर पेट्रोल छिड़क लगाई आग, पिता की हुई मौत

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। घरेलू विवाद में रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो गई। निघासन के चखरा गांव में रविवार देर शाम एक कलयुगी बेटे पर अपने बुजुर्ग माता-पिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे दंपती गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं आरोपित पुत्र का हाथ भी जल गया। गंभीर हालत में लखनऊ में इलाज के दौरान पिता की सोमवार सुबह मौत हो गई। जबकि मां का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।

निघासन के चखरा गांव निवासी बलराम शाह के परिवार में रविवार देर शाम घरेलू बातों को लेकर विवाद हो रहा था। आरोप है कि इसी दौरान उनका बेटा सपालू गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर उसने बाइक से पेट्रोल निकालकर अपने पिता बलराम शाह तथा मां वैजंती परर छिड़क दिया। इसके बाद दोनों को आग लगा दी।

अचानक हुई घटना से परिवार में चीख-पुकार मच गई। आग की चपेट में आकर दंपती गंभीर रूप से झुलस गए। इस दौरान आरोपी सपालू का हाथ भी झुलस गया।घटना के बाद झुलसे दंपती को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।