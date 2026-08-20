लखीमपुर खीरी में बेकाबू होकर बाइक कटीले तारों में फंसी, गला कटने से चालक की मौत

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। हैदराबाद थाना क्षेत्र में गोला-कस्ता मार्ग पर बुधवार देर रात घरथनिया निजामपुर गांव के पास दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से सवार पशु मित्र सड़क किनारे लगे ब्लेड तारों में फंस गए। गर्दन में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।



मितौली क्षेत्र के केदारीपुर निवासी 35 वर्षीय राकेश वर्मा कस्ता पशु चिकित्सालय में पशु मित्र के पद पर तैनात थे। बुधवार देर रात वह बाइक से गोला गोकर्णनाथ स्थित भारत-भूषण कॉलोनी में अपने मकान पर जा रहे थे। घरथनिया निजामपुर के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक समेत घिसटते हुए राकेश सड़क किनारे लगे ब्लेड तारों में जा फंसे और गर्दन में गंभीर चोट लग गई।