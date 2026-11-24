जागरण संवाददाता, लखीमपुर। खंभरखेड़ा चीनी मिल के पास सोमवार देर रात ओमनी कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इसमें कार सवार चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है।दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस के मुताबिक ओमनी कार में कुल 10 लोग सवार थे। खंभरखेड़ा चीनी मिल के पास पहुंचते ही कार की सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।