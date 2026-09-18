लखीमपुर में घर में घुसकर युवती के भाई को मारी गोली, फिर खुद भी कर ली खुदकुशी; इलाके में तनाव

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। पढ़ुआ के दुलही गांव निवासी इदरीश ने शुक्रवार सुबह एक युवती के घर में घुसकर उसके भाई को गोली मार दी, और इसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

आरोपित मुस्लिम और युवती वाल्मीकि समाज की है। बताया जाता है कि इसरीश पर युवती को भगाकर ले जाने का आरोप था।

इसी रंजिश के तहत इदरीश शुक्रवार सुबह युवती के घर पहुंचा और विवाद होने पर पहले युवती के भाई को गोली मार दी और उसके बाद खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों के घर गांव में आमने सामने है।