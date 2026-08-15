लखीमपुर खीरी में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, सड़क पर भगदड़ का वीडियो वायरल

संवादसूत्र, जागरण, पलियाकलां (लखीमपुर)। दुधवा-गौरीफंटा रोड पर जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के सड़क पर आ जाने से यातायात अवरुद्ध हो गया। सड़क किनरे इंटरलाकिंग का काम कर मजदूर हाथियों के झुंड को देखकर बाग खड़े हुए। राहगीर भी सड़क से हटकर इधर उधर बाग निकले।

कुछ देर बाद हाथी जब जंगल में चले गए तो आवागमन सुचारु हो सका। हाथियों के सड़क पर उत्पात मचाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। बताया जाता है कि दुधवा-गौरीफंटा रोड पर सड़क किनारे इन दिनों इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है।