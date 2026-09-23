लखीमपुर में बाबा पारस नाथ मढ़िया घाट के बहुरेंगे दिन, 1.20 करोड़ से श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं

संवाद सूत्र, औरंगाबाद (लखीमपुर)। कस्ता विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा पारस नाथ मढिया घाट के सुंदरीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 1.20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। विधायक सौरभ सिंह सोनू के प्रयासों से इस परियोजना को मंजूरी मिली है।

इस सरकारी विकास योजना के तहत मढिया घाट पर व्यापक स्तर पर निर्माण और सुंदरीकरण के कार्य किए जाएंगे, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। परियोजना के तहत मुख्य कार्यों में शामिल हैं। घाट परिसर में एक विशाल बहुउद्देशीय हाल का निर्माण, जिसमें विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों का आयोजन किया जा सकेगा।