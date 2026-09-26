लखीमपुर में लगातार बारिश से गिरा कच्चा मकान, मासूम समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

संवादसूत्र, जागरण, लखीमपुर। लगातार हो रही बारिश शनिवार तड़के रहमतपुर गांव के एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। नीमगांव क्षेत्र के गांव में कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के पास एक ही चारपाई पर सो रहे पति-पत्नी और उनके आठ वर्षीय बेटे तीनों मलबे में दब गए। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह घटना की जानकारी होते ही गांव में चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

रहमतपुर गांव निवासी मोहन कश्यप (50) पुत्र साधू कश्यप अपनी पत्नी कविता कश्यप (45) और आठ वर्षीय बेटे नानू कश्यप के साथ घर में सो रहे थे। लगातार बारिश के कारण कच्ची दीवार कमजोर हो गई थी। शनिवार तड़के अचानक दीवार भरभराकर चारपाई पर जा गिरी। भारी मलबे के नीचे तीनों दब गए। सुबह ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया।