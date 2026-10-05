लखीमपुर में 7969 हेक्टेयर फसल पर बारिश की मार, प्रशासन ने की 13.54 करोड़ के एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट की मांग

संवाद सूत्र, लखीमपुर। लगातार तीन दिन हुई चक्रवाती बारिश और जलभराव ने जिले में धान और केले की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे में जिले की 7969.781 हेक्टेयर फसल प्रभावित पाई गई है। इसमें 6341.431 हेक्टेयर धान और 1628.35 हेक्टेयर केले की फसल शामिल है।

किसानों को राहत देने के लिए प्रशासन ने 13.54 करोड़ रुपये के कृषि निवेश की मांग करते हुए फसल क्षति की समेकित रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बजट स्वीकृत होने के बाद पात्र किसानों को कृषि निवेश की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।



बारिश के बाद खेतों में कई दिनों तक पानी भरा रहने से धान की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। वहीं, केले की फसल भी तेज हवा और बारिश के कारण प्रभावित हुई है। तहसीलों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित करने के बाद प्रशासन ने नुकसान का आंकलन तैयार किया है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के निर्देश पर राजस्व और कृषि विभाग की टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का सर्वे किया।