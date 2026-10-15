गन्ने से बनाएगा प्लास्टिक, उत्तर प्रदेश के इस शहर में लगा देश का पहला बायोपॉलिमर प्लांट

साक्षी गुप्ता, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत की पहली बड़े पैमाने की बायोपॉलिमर (Biopolymer) निर्माण सुविधा स्थापित की जा रही है, जो कि हरित विनिर्माण और सतत विकास (Sustainable Development) के क्षेत्र में देश को एक नई पहचान दिलाएगी।

लखीमपुर खीरी (कुंभी) में बन रहा बायोप्लास्टिक (बायोपॉलिमर) प्लांट गन्ने से पर्यावरण-अनुकूल प्लास्टिक का उत्पादन करेगा । इस प्लांट में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली का उपयोग किया जाएगा और यह पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। आसान भाषा में समझें तो इसमें गन्ने के रस यानी शर्करा और वेस्ट पदार्थों का उपयोग किया जाएगा। इसकी मदद से लैक्टाइट के जरिए पीएलए (PLA - Polylactic Acid) रेजिन तैयार किया जाता है। इस रेजिन से ऐसे प्लास्टिक उत्पाद बनाए जाते हैं जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते।

परियोजना का शिलान्यास और प्रमुख विवरण उत्तर प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अत्याधुनिक बायोपॉलिमर प्लांट का शिलान्यास सीएम योगी ने फरवरी 2025 में किया था। बायोपॉलिमर प्लांट खीरी स्थित कुंभी चीनी इकाई के परिसर में स्थापित किया जा रहा है। प्लांट में कितने का किया जा रहा निवेश? इस ग्रीनफील्ड परियोजना में लगभग 2,850 से 3,080 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। यह प्लांट अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह से कार्यरत होकर अपनी पहली बड़े पैमाने की बायोपॉलिमर सुविधा का व्यावसायिक संचालन शुरू कर देगा। बता दें कि इस परियोजना को 'बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड' द्वारा विकसित किया जा रहा है।

कंपनी इस उत्पाद श्रृंखला को अपने विशेष ब्रांड 'बलरामपुर बायोयुग' (Balrampur Bioyug) के तहत बाजार में उतारेगी। प्लांट के उत्पादन क्षमता के बारे में इस अत्याधुनिक प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 80,000 टन पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA) होगी। इतनी बड़ी मात्रा में जैविक प्लास्टिक का उत्पादन देश में पारंपरिक प्लास्टिक पर निर्भरता को काफी हद तक कम करने में सक्षम होगा। पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA) क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? पॉलीलैक्टिक एसिड एक जैव-अवक्रमणीय बायोप्लास्टिक है। इसका निर्माण नवीकरणीय जैविक संसाधनों (जैसे गन्ना, मक्का या चीनी उद्योग के उप-उत्पादों) से किया जाता है।