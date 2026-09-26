भारत-नेपाल बॉर्डर पर बाढ़ का पानी भरने से रास्ता बंद, आवाजाही के लिए नाव का सहारा ले रहे लोग

जागरण संवाददाता, तिकुनिया। भारत-नेपाल बॉर्डर पर भी बाढ़ का पानी चलने से लोगों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। खाकरौला एसएसबी चौकी के आगे नेपाल जाने वाले मार्ग पर बाढ़ का पानी तेजी से चलने लगा है।

जिससे दोनों तरफ फंसे लोग नाव का सहारा लेकर आ जा रहे हैं। अचानक बाढ़ का पानी भारत नेपाल मार्ग पर आ जाने से नेपाल में फंसे भारतीय लोग व भारत में फंसे नेपाली लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं।