लखीमपुर के गन्ने के खेत में मिला लापता अधेड़ का शव, जंगली जानवर के हमले की आशंका

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। सिकंदराबाद चौकी के चौधकपुर गांव निवासी 48 वर्षीय अधेड़ का शव अपने ही गन्ने के खेत में अधखाया मिला है। शव की पहचान दामोदर सिंह वर्मा के रूप में हुई है। घरवालों के मुताबिक दामोदर सिंह वर्मा रविवार रात करीब आठ बजे खाना खाने के बाद घर से बाहर गए थे, जिसके बाद वह घर नहीं लौटे।

इस पर दूसरे दिन नीमगांव थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे गन्ने के खेत में शव गांव के बाहर अधखाया पड़ा मिला।

नीमगांव थाना प्रभारी प्रवीर गौतम ने बताया मृतक की पत्नी राम बेटी की तहरीर पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज़ कर तलाश की जा रही थी।