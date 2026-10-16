नहीं रहे पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, लखीमपुर की धौरहरा सीट से चुने गए थे MLA

संवादसूत्र, ईसानगर (लखीमपुर)। धौरहरा के पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। चार बार विधायक रहे पूर्व विधायक अवस्थी भाजपा व बसपा, दोनों दलों से विधानसभा पहुंचे। बेल्तुआ गांव निवासी पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य के रूप में की थी। वर्ष 1991 में वह पहली बार भाजपा के टिकट पर धौरहरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए।

वर्ष 1993 में पार्टी ने उन्हें भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाया। वर्ष 2005 में पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने भाजपा छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें धौरहरा से प्रत्याशी बनाया और वह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2012 में पार्टी ने उन्हें मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया।