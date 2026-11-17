संवाद सूत्र, गोला गोकर्णनाथ (लखीमपुर)। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशन ने पदाधिकारियों के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया कि जब चीनी का भाव 35 रुपये प्रति किलो था, तब गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल था। अब चीनी का भाव बढ़कर 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, लेकिन गन्ने के मूल्य में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई।

किसान संगठन ने गन्ने का मूल्य कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की। जोशन ने कहा कि कृषि यंत्र, डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक और खेती की लागत लगातार महंगी हो रही है, जबकि किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। सरकार से गन्ना मूल्य वृद्धि पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की गई।