लखीमपुर में चार बाघों की दहशत के बीच पहुंचा हाथियों का दस्ता, जंगल में खदेड़ेगी वन विभाग की टीम

संवादसूत्र, निघासन (लखीमपुर)। मझगई वन रेंज के टांडा गांव में चार बाघों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले दस दिनों से गांव के आसपास घूम रहे बाघों ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण दिन में भी घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। अब तक तीन मवेशियों को निवाला बना चुके बाघों के लगातार विचरण से ग्रामीणों को अपनी और परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।

बाघों की लोकेशन का पता लगाने और उन्हें आबादी से दूर खदेड़ने के लिए वन विभाग ने हाथियों का दस्ता बुलाया है। सोमवार को हाथियों का दस्ता टांडा गांव पहुंच गया। इसके बाद बाघों की तलाश का अभियान तेज किए जाने की तैयारी है।ग्रामीणों ने वन विभाग से बाघों को आबादी से दूर करने के साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की है।