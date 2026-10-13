रात के समय घर में दिखा मगरमच्छ तो उड़ी परिवार की नींद, तराई में मगरमच्छों की हलचल से गांव में दहशत

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। तराई में मगरमच्छों की मौजूदगी अब आबादी के बीच खतरा बन रही है। निघासन और पलिया क्षेत्र में मगरमच्छों की गतिविधियों से लोग पहले ही परेशान हैं। धौरहरा तहसील क्षेत्र में भी इनकी चहलकदमी सामने आ रही है।

हालात यह हैं कि अब मगरमच्छ घरों के भीतर तक पहुंचने लगे हैं। नकहा चौकी क्षेत्र के बिल्हौरा मजरा अहिरनपुरवा में रात के समय एक घर में मगरमच्छ घुसने से परिवार में अफरातफरी मच गई। रात में सोने से पहले घर में दिखा मगरमच्छ रामस्वरूप यादव के मुताबिक, परिवार के लोग रात में सोने जा रहे थे। इसी दौरान अचानक घर में मगरमच्छ दिखाई दिया। उसे देखते ही घरवालों में दहशत फैल गई। आनन-फानन में इसकी सूचना नकहा चौकी प्रभारी स्वतंत्र कुमार वर्मा को दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

वन विभाग के दरोगा सतीश कुमार जायसवाल ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया। इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान सिपाही सचिन कुमार, चेतन कुमार, आदर्श कुमार, रवि कुमार और आशीष कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली।