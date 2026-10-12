हरदोई में गर्रा नदी से निकलकर गांव में घुसा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने रस्सी से बांधा

संवाद सूत्र, हरदोई। बाबरपुर गांव में रविवार सुबह गर्रा नदी किनारे मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। घर के बाहर टहल रहे प्रमुदित ने उसे देखा और गुड्डू को बुलाया।

मगरमच्छ नदी की ओर बढ़ा तो दोनों ने अन्य ग्रामीणों की मदद से लाठी-डंडों से घेरकर उसे रस्सी से बांध दिया। सूचना पर डायल 112 की पुलिस पीआरवी पहुंची और वन विभाग के रेंजर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव को खबर दी।