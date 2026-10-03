नहीं कराई KYC और आधार लिंकिंग तो अटक जाएगी सरकार की इस योजना की किस्त, 2 दिसंबर तक मौका

संवाद सूत्र, लखीमपुर। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों के खाते में अगली किस्त पहुंचने की राह में बैंक संबंधी औपचारिकताएं बाधा बन सकती हैं। जिले में करीब 800 लाभार्थियों के मामले केवाईसी के अभाव में लंबित हैं।

ऐसे में अभिभावकों की लापरवाही बच्चों को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर भारी पड़ सकती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सभी लाभार्थियों के अभिभावकों को दो दिसंबर तक बैंक खाते की केवाईसी, आधार लिंकिंग, एनपीसीआई और डीबीटी की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।