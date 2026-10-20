पाकिस्तानी नागरिक होने के आरोप में जेल में बंद कुशीनगर के 75 साल के सिराजुलहक को मिली जमानत, 16 माह बाद पहुंचे घर

संवाद सूत्र, कुशीनगर। अवैध प्रवास के आरोप में करीब 16 माह से जेल में बंद 75 वर्षीय सिराजुलहक को उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने के बाद सोमवार को घर पहुंचे। एलआईयू की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पटहेरवा थाना पुलिस ने पत्नी सोगरा खातून को सिपुर्द किया।

गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने पटहेरवा थाना के पिपरा कनक गांव के टोला गगलवा निवासी सिराजुलहक पुत्र नबीहसन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। उन्हें 11 जून 2025 को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था।

पुलिस का आरोप था कि वह पाकिस्तानी नागरिक हैं और टूरिस्ट वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे थे। वहीं, स्वजन का कहना है कि देश के विभाजन के बाद उनके पिता और भाई बांग्लादेश में रह गए थे, जबकि सिराजुलहक भारत लौट आए थे और तभी से यहीं रह रहे हैं।