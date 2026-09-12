नेपाल में बाढ़ के बाद बीमारियों का प्रकोप बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग के सामने दोहरी चुनौती

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। नेपाल में बाढ़ की विभीषिका के बाद अब स्वास्थ्य संकट गहराने लगा है। बाढ़ का पानी उतरने के साथ प्रभावित क्षेत्रों में गंदगी, दूषित पानी और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण जलजनित व संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बुखार, खांसी, गंभीर दस्त, त्वचा संक्रमण और पीलिया जैसे लक्षणों वाले मरीज सामने आने लगे हैं। राहत शिविरों और प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ पेयजल, सुरक्षित भोजन और साफ-सफाई की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मिले नए मरीजों का आंकड़ा नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी रिपोर्ट में सामने आया है। मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में 52 नए मरीज मिले हैं। नेपाली समाचार माध्यमों ने भी मंत्रालय की इस रिपोर्ट को प्रमुखता से अपने समाचारों में स्थान दिया है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 52 नए मामलों में 49 मरीज बुखार, दो गंभीर दस्त और एक चकत्तों के साथ बुखार से पीड़ित मिला है।



रसुवा में एक दिन में 22 नए मरीज

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक चिंता रसुवा को लेकर है। यहां एक दिन में 22 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या 319 हो गई है। नुवाकोट में 12 नए मामलों के साथ कुल संख्या 272 पहुंच गई है। धादिङ में दो नए मरीज मिले हैं और यहां कुल संख्या 72 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में बुखार और दस्त के साथ खांसी, पीलिया के लक्षण तथा जानवरों के काटने के मामले भी सामने आए हैं।