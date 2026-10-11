नेपाल में अचानक आई बाढ़ को लेकर कुशीनगर में अलर्ट, गंडक नदी पर बढ़ाई गई निगरानी

जागरण टीम, कुशीनगर। नेपाल के गोरखा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के दृष्टिगत वाल्मिकीनगर बैराज से डिस्चार्ज बढ़ने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इसको लेकर खासकर खड्डा व तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के नदियों के जल स्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं तो बांधों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।

रविवार की दोपहर में एडीएम पवन कुमार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिल्ली के हवाले से मिली जानकारी में बताया है कि नेपाल के गोरखा जिले के चुमनुबरी इलाके में लैंड स्लाइड की वजह से बूढ़ी गंडकी नदी का बहाव रूक गया है, जिससे अचानक बाढ़ आ गई।

प्रबंधन निदेशालय ने जारी सलाह में कहा है कि बाढ़ की लहर गंडक नदी के रास्ते नीचे की ओर बढ़ सकती है। इसको लेकर खड्डा की छह व तमकुहीराज की बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए संबंधित कर्मचारियों की रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर पहुंचने के निर्देश दिए गए है। दूसरी ओर जल स्तर में संभावित वृद्धि को लेकर दियारा के छह गांवों के ग्रामीण भयभीत है।

उनका कहना है कि पानी कम होने से घरों से पानी उतर गया था। अब फिर बढ़ा तो घर में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। हालांकि, भारतीय सीमा तक पहुंचने पर इसके प्रभाव में काफी कमी आने का अनुमान है। इसके बावजूद नदी के जल स्तर में वृद्धि की संभावना को देखते हुए गंडक बैराज व निचले प्रवाह वाले क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने की सलाह दी गई है।

इसके लिए एसडीएम खड्डा, तमकुहीराज, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग बाढ़ खंड, सीएमओ व जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अपनी-अपनी तैयारियां पूरी कर आपस में समन्वय स्थापित पर कर्मचारियों से विशेष निगरानी कराएं, ताकि किसी अनहोनी की दशा में प्रभावी कार्रवाई की जा सके।