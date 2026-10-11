नेपाल के बूढ़ी गंडकी नदी में बाढ़ से अलर्ट पर महराजगंज प्रशासन, आपदा प्रबंधन की इकाइयां सक्रिय

जागरण संवाददाता, महराजगंज। नेपाल में गोरखा जिले में बाढ़ की सूचना के बाद महराजगंज जिला प्रशासन सतर्क है। रविवार शाम कलेक्ट्रेट में प्रेसवार्ता कर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी का जलप्रवाह सामान्य है, लेकिन एहतियातन अगले 12 से 14 घंटे तक स्थिति पर विशेष निगरानी के लिए अलर्ट जारी किया गया है, और स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

उन्होंने कहा कि महराजगंज नेपाल की सीमा से सटा जिला है। ऐसे में वहां होने वाली घटनाओं का गंडक नदी के जलस्तर पर संभावित असर देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। राहत आयुक्त कार्यालय और नेपाल के संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है।