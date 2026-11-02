दुबई में ₹50 लाख का हॉस्पिटल बिल, बंधक बना कुशीनगर का युवक; मदद को सरकार से की गुहार

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कसया के शिवपुर बाजार निवासी युवक तबीयत बिगड़ने पर दुबई में अस्पताल में भर्ती है। सात दिनों तक चले उपचार के बाद युवक अब स्वस्थ है, लेकिन अस्पताल से उसे छुट्टी नहीं मिल रही, क्योंकि अस्पताल द्वारा उपचार का खर्च 50 लाख बताया गया है। इसकी जानकारी पर युवक के स्वजन परेशान हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ने भारत सरकार व विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि शिवपुर के 35 वर्षीय आबिद अली रोजगार के सिलसिले में बीते 28 सितंबर को दुबई गए थे। वहां एक निजी कंपनी में वे मजदूरी करने लगे। लगभग दस दिन बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। कंपनी में काम करने वाले व बगल में रहने वाले कुछ भारतीय उन्हें नजदीक अस्पताल ले गए।

परिवार के अनुसार एक सप्ताह तक वे अस्पताल में भर्ती रहे और उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। डिस्चार्ज के लिए अस्पताल की ओर से उन्हें 50 लाख रुपये का बिल दिया गया। इसकी जानकारी होने पर वे हैरान रह गए। स्वजन के अनुसार बिल का भुगतान न होने से आबिद को अस्पतालकर्मियों ने रोक रखा है।