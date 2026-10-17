सपनों को मिली उड़ान: कुशीनगर में एक दिन की एसडीएम बनी छठवीं की छात्रा खदीजा, समाधान दिवस में सुनी फरियाद

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। तहसील सभागार में एक अनूठी पहल के तहत नगर स्थित जुनियर विद्यालय की कक्षा 6 की छात्रा खदीजा को एक दिन के लिए उपजिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर खदीजा ने समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याएं सुनीं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से समझा।

तहसील परिसर में एक दिन की उपजिलाधिकारी बनी खदीजा उपजिलाधकारी मयंक त्रिपाठी व तहसीलदार जया सिंह के साथ न्यायालयों व अन्य कार्यालयों का भ्रमण किया। अधिकारियों ने उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायालय की कार्यप्रणाली और जनसमस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया से अवगत कराया। छात्रा को एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपने की पहल को बालिकाओं के सशक्तीकरण और उनके मन में बड़े लक्ष्य हासिल करने का विश्वास जगाने का प्रयास किया गया।