अब बायोमेट्रिक और आखों का रेटिना फेल होने पर भी मिलेगा राशन, मोबाइल OTP से होगा वेरिफिकेशन

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। बढ़ती उम्र के कारण अंगुलियों के निशान मिटने या आंखों की रेटिना की बायोमेट्रिक सत्यापन न होने पर वृद्ध कार्डधारकों को राशन के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा।

ऐसे लाभार्थियों को ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न मिल सकेगा। नवरात्र और दीपावली पर्व पर जिला पूर्ति विभाग ने राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और वृद्धों को राहत देने की व्यवस्था की है। सभी उचित दर विक्रेताओं को पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार खाद्यान्न देने के निर्देश दिए गए हैं।

कसया तहसील में कुल 184 कोटे की दुकान संचालित होती हैं। उनसे जुड़े 69775 पात्र गृहस्थी और 15771 अंत्योदय कार्डधारक हैं। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रतिमाह 10 किग्रा गेहूं और 25 किग्रा चावल मिलता है। पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट एक किग्रा गेहूं और चार किग्रा चावल दिया जाता है।