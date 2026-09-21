पासपोर्ट बनवाने के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे थाने के चक्कर, पुलिस घर आकर करेगी वेरिफिकेशन

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। पासपोर्ट बनवाने वाले आवेदकों के लिए राहत भरी खबर है। सत्यापन के नाम पर अब उन्हें थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचकर पते की जांच करेंगे। पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए एसपी ने यह पहल की है। इस व्यवस्था में महिलाओं, नौकरीपेशा लोगों के साथ-साथ दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों को अनावश्यक भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को लेकर एसपी ने बड़ी राहत दी है। थानेदारों को निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मी आवेदक के दिए गए पते पर पहुंचकर उनके निवास, पहचान और उपलब्ध अभिलेखों का सत्यापन करेंगे। जरूरत के अनुसार आसपास के लोगों से भी आवेदक के संबंध में जानकारी लेंगे।

सत्यापन के दौरान किसी तरह की जानकारी अधूरी मिलती है या अतिरिक्त अभिलेख की आवश्यकता होती है तो थाना खुद आवेदक से संपर्क करे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिपोर्ट संबंधित स्तर पर भेजी जाएगी। इससे बुजुर्ग, महिलाओं, नौकरीपेशा लोगों और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों को सत्यापन के लिए असुविधा नहीं उठानी पड़ेगी, और सत्यापन का कार्य भी सहूलयित से हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई जानकारी संदिग्ध प्रतीत होती है, तभी संबंधित को थाने बुलाएं, अन्यथा नहीं।