कुशीनगर में नारायणी नदी का बढ़ा जलस्तर, ठोकरों पर मंडराया खतरा

जागरण टीम, कुशीनगर। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा के बीच नारायणी नदी का बढ़ा डिस्चार्ज अब तटबंधों और ठोकरों खतरा खड़ा करने लगा है। खड्डा तहसील के मदनपुर सुकरौली के समीप स्थित ठोकर नंबर-दो पर नदी के तेज बहाव के कारण सुरक्षा ब्लाक धंसने शुरू हो गए हैं।

सूचना मिलते ही बाढ़ खंड विभाग के अधिकारियों में हलचल मच गई। एसडीओ मनोरंजन कुमार टीम के साथ पहुंचे। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मरम्मत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। एसडीओ ने बताया कि नदी के बढ़ते दबाव के कारण कुछ सुरक्षा ब्लाक धंसे हैं। प्रभावित स्थल पर तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। नदी के बहाव के अनुसार आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कराए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ चिंता बढ़ गई है। विभाग से ठोकर की मजबूती सुनिश्चित करने और कटान रोकने को प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

दूसरी ओर नारायणी के डिस्चार्ज में पांच दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है। रविवार को 1.09 लाख क्यूसेक से शुरू हुआ डिस्चार्ज सोमवार को 1.15 लाख, मंगलवार को 1.29 लाख और बुधवार को बढ़ते हुए 1.58 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। गुरुवार को भी इसमें और वृद्धि दर्ज की गई तथा डिस्चार्ज 1.69 लाख क्यूसेक हो गया।

पिपराघाट गेज पर नदी का जलस्तर 74.55 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 76.20 मीटर से 1.65 मीटर नीचे है। ‎एपी बांध के जवही दयाल के पास नारायणी नदी अप साइड से तटबंध के बिल्कुल निकट बह रही है। नोनिया पट्टी, कचहरी टोला और डीह टोला के समीप भी नदी का दबाव बना हुआ है। बीच धारा में कई स्थानों पर तेज ब्लैक रोलिंग होने से कटान की आशंका बढ़ गई है।

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ग्रामीणों का कहना है कि, यदि डिस्चार्ज में और वृद्धि हुई तो बांध के जर्जर हिस्सों पर दबाव बढ़ सकता है। एसडीओ बाढ़ खंढ तमकुही दीपरतन सिंह ने बताया कि, बांध पर दबाव नहीं है। जल्द ही अधूरे कार्य को पूरा करा लिया जाएगा।