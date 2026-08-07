कुशीनगर SP ने लिया एक्शन, एक निरीक्षक, चार दारोगा समेत 28 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, पडरौना। एसपी केशव कुमार ने एक निरीक्षक, चार दारोगा समेत 28 पुलिसकर्मियों को गुरुवार देर रात लाइन हाजिर कर दिया। दायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

एसपी ने बताया कि चुनाव सेल प्रभारी निरीक्षक मनोज पंत, हनुमानगंज में तैनात दारोगा संतोष यादव, पडरौना कोतवाली में तैनात दारोगा अजय सिंह, पटहेरवा में तैनात राहुल राय व तरयासुजान में तैनात नागेंद्र गौड़ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसी तरह अलग अलग थानों में तैनात सिपाही रामशंकर यादव, आशुतोष कुमार द्विवेदी, जयराम यादव, धर्मेंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार, शिव कुमार यादव, जालंधर चौहान, अरूण कुमार, विवेक कुमार राय, मदन प्रसाद, आदित्य राजभर, अरविंद यादव, विजय कुमार यादव, रवि सिंह, मोहम्मद अकबर खान, रामभोज साहनी, सोनू भारती, धर्मचंद्र राय, लक्ष्मण यादव, सचिन कुमार यादव, आशुतोष विश्वकर्मा, सूर्यनाथ यादव व संदीप शर्मा को दायित्व के प्रति लापरवाह पाए जाने पर लाइन हाजिर किया गया है।