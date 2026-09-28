गांव में गंदगी देख भड़के कुशीनगर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तीन दिन में बीडीओ से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, हाटा। ग्राम पंचायत टीकरी स्थित प्राथमिक विद्यालय के परिसर में सोमवार को गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के तहत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हाटा मयंक त्रिपाठी की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। जहां खतौनी में चार लोगों के नाम में त्रुटि को तत्काल दुरुस्त कराया गया।

चौपाल में राजस्व,विकास,पेंशन, आवास संबंधित सुनवाई के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास 2026-27 के पात्र लाभार्थियों का नाम पढ़कर सुनाया और ग्रामीणों से पूछा कि उक्त व्यक्ति पात्र हैं कि नहीं। वहीं कोटेदार द्वारा राशन के वितरण पर ग्रामीणों ने संतोषजनक बताया।